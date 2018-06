Perasaan Paula Verhoeven Jelang Dilamar Baim Wong, Nervous!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perasaan model cantik Paula Verhoeven terungkap sebelum lamaran Baim Wong.

Paula Verhoeten mengaku tak ada persiapan khusus yang ia lakukan menjelang prosesi lamarannya nanti.

Awalnya Paula mengatakan dirinya nervous sebab sang kekasih Baim Wong, ingin langsung meminang dirinya setelah 3 bulan menjalin hubungan.

Meski demikian, kini ia lebih pasrah dengan proses lamarannya nanti.

"Nggak ada (persiapan khusus) sih, dari nervous sampai pasrah he he he,"

"Karena kalau dinervousin kan percuma juga ya. Jadi ya dibawa santai aja," ungkap Paula Verhoeven saat ditemui Grid.ID di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018).

Beruntung meski terkesan buru-buru, banyak pihak yang membantu persiapan lamaran keduanya.

"Banyak yang support kami juga dari baju segala macem," katanya.

Lebih lanjut, prosesi lamaran serba cepat dan cukup mengejutkan publik ini bukan karena umur keduanya yang sudah menginjak kepala 3.

Jauh dari itu, Paula Verhoeven mengatakan dirinya memang sudah yakin bahwa Baim Wong adalah tulang rusuk yang akan menjadi pelengkap hidupnya kelak.