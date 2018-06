Hasil Hari Pertama Malaysia Open 2018 - Indonesia Kehilangan 2 Wakilnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Malaysia Open 2018 di hari pertama, skuat bulu tangkis Indonesia kehilangan dua wakilnya.

Ajang ini berlangsung di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 26 Juni-1 Juli.

Dua wakil yang tersingkir itu ialah pemain tunggal putri, Dinar Dyah Ayustine, dan pasangan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Dilansir BolaSport.com dari Tournament Software, Selasa (26/6/2018), Dinar kalah dari pemain unggulan kedua asal Jepang, Akane Yamaguchi, sedangkan duet Praveen/Melati tumbang di tangan pasangan Inggris, Chris Adcock/Gabrielle Adcock.

Baca: Jadwal Live Trans TV & Cara Nonton Live Streaming Denmark vs Prancis di Grup C Piala Dunia 2018

Secara keseluruhan, ada tujuh wakil Merah Putih yang bertanding pada hari pertama Malaysia Open 2018.

Dengan demikian, ada lima wakil Indonesia yang sudah mengamankan tempat pada babak kedua melalui kemenangan pertandingan babak kesatu.

Tiga di antaranya ialah wakil-wakil dari nomor ganda campuran.

Adapun, dua wakil lain yang melaju terdiri dari satu pemain tunggal putra dan satu pasangan ganda putra.

Baca: Jadwal Live Trans7 & Cara Nonton Live Streaming Australia vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018

Sementara itu, pasangan ganda putri Indonesia yang menjadi unggulan kedelapan, Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta, lolos ke babak kedua secara otomatis karena mendapat bye pada babak kesatu.

Berikut hasil lengkap wakil Indonesia pada hari pertama Malaysia Open 2018.

Tunggal putraTommy Sugiarto vs Sameer Verma (IND) 21-13, 21-5

Tunggal putriDinar Dyah Ayustine vs Akane Yamaguchi (2/JPN) 21-17, 12-21, 13-21

Ganda putraFajar Alfian/Muhamma Rian Ardianto (8) vs Chooi Kah Ming/Low Juan Shen (MAS) 16-21, 21-18, 21-18

Ganda campuranTontowi Ahmad/Liliyana Natsir (1) vs Liao Min Chun/Chen Hsiao Huan (TPE) 21-18, 21-11Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock (ENG) 21-14, 17-21, 18-21Ronald Alexander/Annisa Saufika vs Ronan Labar/Audrey Fontaine (PRA) 21-7, 18-21, 21-11Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen/Christinna Pedersen (6/DEN) 21-16, 11-21, 21-15