Jadwal Live Trans7 & Cara Nonton Live Streaming Australia vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018

Australia vs Peru Grup C Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung (live) Trans7 laga Australia vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018 malam ini, Selasa (26/6/2018) pukul 21.00 WIB. Namun, live streaming Australia vs Peru di Piala Dunia 2018 tidak bisa disaksikan di website Trans tv atau Trans 7.

Link live streaming Australia vs Peru dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau melalui penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com atau lainnya.

Laga pamungkas Grup C Piala Dunia 2018 akan mempertemukan timnas Australia dengan timnas Peru di Stadion Fisht, Sochi, Senin (25/6/2018) malam.

Klasemen sementara Australia menempati posisi tiga grup C dengan perolehan poin satu. Sedangkan timnas Peru menduduki peringkat paling bawah grup C dengan perolehan poin yang masih kosong.

Australia masih berpeluang lolos sebagai runner up Grup C, dengan syarat Australia menaklukan Peru dengan skor minimal 3-0 dan berharap Denmark kalah melawan Prancis dengan skor lebih besar dari 0-3.

Para penggemar sepak bola juga bisa menonton melalui siaran langsung via live streaming.

Sejumlah operator seluler sudah menyediakan paket untuk menyaksikan siaran live streaming Piala Dunia 2018.

Simak cara menonton live streaming dengan operator Telkomsel, Indosat, atau XL seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com :

1. Telkomsel

Telkomsel menawarkan aplikasi video digital MAXstream, khusus bagi pelanggannya untuk bisa menikmati seluruh 64 pertandingan, dari partai pembuka hingga partai final 15 Juli mendatang.