Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans 7 Australia vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018, Laga Hidup Mati

Australia vs Peru Grup C Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Australia vs Peru di Grup C Piala Dunia 2018 Live Trans 7 diprediksi berlangsung seru. Namun, Australia vs Peru tidak bisa disaksikan secara live streaming di website Trans tv atau Trans 7.

Laga Australia vs Peru tidak disiarkan langsung (Live) Trans TV malam ini, karena Trans TV menyiarkan laga Rusia vs Uruguay pada waktu yang sama yaitu pada Selasa (26/6/2018) pukul 21.00 Wib.

Tidak hanya disiarkan langsung di TV (Live Trans 7), live streaming Australia vs Peru dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store.

Laga pamungkas Grup C Piala Dunia 2018 akan mempertemukan timnas Australia dengan timnas Peru di Stadion Fisht, Sochi, Senin (25/6/2018) malam.

Klasemen sementara Australia menempati posisi tiga grup C dengan perolehan poin satu. Sedangkan timnas Peru menduduki peringkat paling bawah grup C dengan perolehan poin yang masih kosong.

Australia masih berpeluang lolos sebagai runner up Grup C, dengan syarat Australia menaklukan Peru dengan skor minimal 3-0 dan berharap Denmark kalah melawan Prancis dengan skor lebih besar dari 0-3.

Berikut Jadwal Siaran Langsung Australia vs Peru

Selasa, 26 Juni 2018

21.00 WIB: Australa Vs Peru di Stadion Fisht, Sochi Live Trans 7

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)