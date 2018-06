Prediksi Skor Denmark vs Prancis Laga Terakhir Penyisihan Grup C, Wakil 1 Galuh Banjar: 1 - 0

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Laga terakhir penyisihan Grup C Piala Dunia 2018, yang mempertemukan Tim Nasional Denmark vs Prancis, dihelat di Luzhniki Stadium, Moscow.



Laga Denmark vs Prancis ini, disiarkan secara langsung (Live) Trans TV, pukul 23.00 Wita, Selasa (26/6/2018).

Laga krusial malam ini diprediksi seru, di laga nanti anak asuhan Deschamp Didier hanya menjalani laga formalitas, karena Prancis sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar.

Baca: Live Trans TV! Prediksi Skor Denmark vs Prancis Grup C Piala Dunia 2018 Malam Ini

Tidak demikian dengan tim Denmark, anak asuh Hareide Age ini membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Prancis agar bisa lolos dengan menempati posisi runner-up untuk lolos fase awal knock-out.

Karina Amelia Aisyah Yusdie, Wakil 1 Galuh Banjar kota Banjarmasin pun ikut memprediksikan Prancis yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar kemungkinan akan mengistirahatkan sejumlah pemain pilarnya saat menghadapi Denmark.

Baca: Head to Head & Prediksi Skor Argentina vs Nigeria Grup B Piala Dunia 2018 Live TransTV, Messi Main

Baca: Hansamu Sumbang Gol untuk Timnas saat Ujicoba Melawan Korsel, Pelatih Barito Putera Mengaku Iri

"Kemungkinan Prancis akan menurunkan pemain lapis kedua, meski begitu saya prediksikan 1 - 0 untuk kemenangan Prancis," katanya, Selasa (26/6/2018).

Ia juga menambahkan, sulit bagi Denmark untuk meraih kemenangan atas Prancis.

"Karena pemain inti ataupun lapis kedua Prancis, mereka semua memiliki kualitas diatas rata-rata," tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fajar Sauma Wardana)