Jadwal Live Trans TV & Trans7 Piala Dunia 2018 Rabu (27/6) - Korsel vs Jerman, Serbia vs Brasil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga penyisihan Grup Piala Dunia 2018 hampir memasuki akhir. Sebanyak empat laga seru akan tersaji hari ini yakni Korea Selatan vs Jerman, Meksiko vs Swedia, Serbia vs Brasil dan Swiss vs Kosta Rika.

Laga-laga dari Grup E dan Grup F ini akan disiarkan (live) Trans TV dan Trans7 pada pukul 21.00 WIB dan 01.00 WIB.

Duel penentuan bakal dijalani dua tim unggulan, yakni Jerman dan Brasil.

Timnas Jerman saat ini berada di peringkat kedua Grup F dengan nilai tiga. Mereka terpaut tiga poin dari Meksiko yang berada di posisi teratas, dan unggul selisih gol atas atas Swedia di urutan ketiga.

Menghadapi Korea Selatan di Kazan Arena, pada laga terakhir Grup F, Rabu (27/6/2018) malam WIB, Die Mannschaft wajib meraih kemenangan jika ingin lolos ke-16 besar Piala Dunia 2018.

Sebab, jika bermain imbang atau kalah dari Korea Selatan, sedangkan pada hari yang sama Swedia menang atas Meksiko di Central Stadium, timnas Jerman yang berstatus sebagai juara bertahan bakal angkat koper.

Sementara itu, Brasil juga akan menjalani partai penentuan. Selecao saat ini berada di posisi teratas Grup E dengan nilai empat, namun belum mengamankan tiket ke fase knock-out.

Tim Samba hanya unggul selisih gol atas Swiss di peringkat kedua dan memimpin satu poin atas Serbia di urutan ketiga.

Dengan torehan tersebut, timnas Brasil minimal bermain imbang kontra Serbia, di Otkrytiye Arena, Kamis (28/6/2018) dini hari WIB, jika ingin lolos ke-16 besar.

Selain Brasil melawan Serbia, satu laga lainnya yang tersaji di Grup E adalah Swiss kontra Kosta Rika, di Stadion Nizhny Novgorod. Sama seperti Brasil, Swiss juga hanya membutuhkan satu poin untuk meraih tiket ke fase knock-out.



Jadwal Piala Dunia Rabu, 27 Juni 2018

Korea Selatan Vs Jerman - pukul 21.00 WIB - Kazan Arena (Live Trans TV)

Meksiko Vs Swedia - pukul 21.00 WIB - Ekaterinburg Arena (Live Trans 7)

Kamis, 28 Juni 2018

Serbia Vs Brasil - pukul 01.00 WIB - Otkrytiye Arena (Live Trans TV)

Swiss Vs Kosta Rika - pukul 01.00 WIB - Stadion Nizhny Novgorod (Live Trans7)