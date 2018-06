Live Trans TV! Cara Nonton Live Streaming Serbia vs Brasil di Grup E Piala Dunia 2018

Serbia vs Brasil di Grup E Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton dan saksikan siaran langsung (live) Trans TV Serbia vs Brasil (Brasil vs Serbia) di Grup E Piala Dunia 2018 dinihari ini, Kamis (28/6/2018) pukul 01.00 WIB. Live Streaming Serbia vs Brazil di Piala Dunia 2018 tak tayang di website Trans TV.

Namun, link live streaming Serbia vs Brasil juga dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com atau totalsportek.com.

Tak terkalahkan di dua laga awal belum menjamin timnas Brasil menjadi wakil Grup E di babak 16 besar Piala Dunia 2018.

Masih ada Serbia dan Swiss yang punya peluang cukup besar untuk menggusur Brasil dari puncak klasemen Grup E.

Brasil kini kumpulkan empat poin, hasil dari satu kali hasil seri melawan Swiss dan sekali menang melawan Kosta Rika.

Jumlah poin yang sama didapatkan oleh Swiss, lalu disusul Serbia yang baru koleksi tiga poin hasil kalahkan Kosta Rika.

Brasil punya peluang cukup besar untuk lolos, asalkan tidak kalah melawan Serbia dalam matchday ketiga, Rabu (27/6/2018).

Hasil seri melawan Serbia sudah cukup untuk membuat Brasil lolos ke babak 16 besar.

Dilansir dari bolasport.com, apabila Brasil harus kalah dari Serbia, Tim Samba masih bisa lolos asalkan Swiss mengalami kekalahan lebih besar dari Kosta Rika. Begitupun Swiss yang juga memiliki jumlah poin yang sama dengan Brasil.

Tim Ksatria Alpen bisa langsung lolos hanya dengan hasil imbang melawan Kosta Rika, terlebih jika berhasil meraih kemenangan.

