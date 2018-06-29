MotoGP
Hasil Latihan Bebas 1 (FP 1) MotoGP Belanda 2018 di Sirkuit Assen : Marquez Tercepat
latihan bebas (FP1) MotoGP Belanda 2018 di Sirkuit Assen, Jumat (29/6/2018) jadi milik Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil free practice atau latihan bebas (FP1) MotoGP Belanda 2018 di Sirkuit Assen, Jumat (29/6/2018) jadi milik Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez.
Marc Marquez berhasil menjadi pebalap dengan catatan waktu putaran tercepat pada sesi yang digelar di Sirkuit Assen, Belanda.
Pebalap kelahiran Cervera, Spanyol, itu berhasil mengukir waktu putaran 1 menit 34,227 detik, seperti dilansir BPost Online dari Bolasport.
Sedangkan posisi kedua berhasil ditempati oleh pebalap tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales.
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Pemenang seri tahun lalu, Valentino Rossi, berada di belakang Maverick Vinales di posisi ketiga.
Posisi keempat hingga keenam berturut-turut menjadi milik Jack Miller, Andrea Dovizioso, dan Andrea Iannone.
Nasib kurang beruntung diperoleh pemenang dua seri balap terakhir, Jorge Lorenzo.
Pebalap tim Ducati itu terjatuh saat hendak melakukan lap time pada kesempatan terakhir.
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Hal itu kemudian membuat Jorge Lorenzo hanya berada di posisi ketujuh saat FP1 MotoGP Belanda.
Setelah ini para pebalap MotoGP masih akan melakoni FP2 yang akan dimulai pada pukul 19:05 WIB.
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Belanda 2018 :
1 Marc MARQUEZ - Repsol Honda - 1'34.227
2 Maverick VIÑALES - Movistar Yamaha 1 1'34.404
3 Valentino ROSSI - Movistar Yamaha - 1'34.513
4 Jack MILLER - Pramac Racing - 1'34.548
5 Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - 1'34.637
6 Andrea IANNONE - Suzuki Ecstar - 1'34.684
7 Jorge LORENZO - Ducati Team - 1'34.811
8 Franco MORBIDELLI - Marc VDS - 1'34.820
9 Cal CRUTCHLOW - LCR Honda - 1'34.898
10 Danilo PETRUCCI - Pramac Racing - 1'35.037
11 Alvaro BAUTISTA - Angel Nieto Team - 1'35.096
12 Tito RABAT - Avintia Racing - 1'35.102
13 Johann ZARCO - Yamaha Tech - 3 1'35.146
14 Dani PEDROSA - Repsol Honda - 1'35.182
15 Alex RINS - Suzuki Ecstar - 1'35.245
16 Bradley SMITH - KTM Factory Racing - 1'35.271
17 Aleix ESPARGARO - Aprilia Gresini - 1'35.289
18 Pol ESPARGARO - KTM Factory Racing - 1'35.376
19 Karel ABRAHAM - Angel Nieto Team - 1'35.669
20 Hafizh SYAHRIN - Yamaha Tech - 3 1'35.838
21 Scott REDDING - Aprilia Gresini - 1'35.935
22 Takaaki NAKAGAMI - LCR Honda - 1'35.955
23 Thomas LUTHI - Marc VDS - 1'36.471
24 Xavier SIMEON - Avintia Racing - 1'36.955
(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)
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