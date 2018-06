Sekarang, Warga Batola Mengurus Izin Bisa Melalui Online lho!

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Bila sebelumnya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) telah meluncurkan aplikasi Jalin Kula, Kamis (21/6/2018) lalu.

Kini mereka kembali melahirkan inovasi berbasis teknologi dan informasi yang tak kalah bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

Aplikasi tersebut menyangkut perizinan seperti SIP2T, SIPO, dan Spipise. Aplikasi ini juga telah dilaunching Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor langsung pada, Kamis (28/6) kemarin.

Peluncuran perizinan online yang berlangsung di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola ini merupakan Proyek Perubahan dari Ir H Muhammad Aberar MP sebagai tugas Diklatpim II Angkatan V Tahun 2018.

Peluncuran Aplikasi Perizinan Online di Kabupaten Batola. (Istimewa)

Muhammad Aberar menjelaskan, SIP2T (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) adalah sebuah sistem informasi yang disediakan bagi masyarakat dalam mengajukan dan melihat masa berlaku perizinan di Batola.

Sistem ini dikembangkan menyeluruh untuk peningkatan efisiensi dalam layanan perizinan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin IMB secara online melalui Website DPMPTSP yakni http://dpmptsp.baritokualakab.go.id dan juga dapat memantau proses pengurusan melalui website dan SMS.

Sementara SIPO (Sistem Informasi Perusahaan Online), lanjut dia, adalah sistem aplikasi berbasis web yang menghimpun dan menjembatani data-data SIUP, TDP, STPW, dan IUTM secara online dari kantor-kantor instansi penerbit tingkat kabupaten/kota (PTSP) untuk disimpan secara terpusat di database Kementerian Perdagangan.

Web SIPO bisa diakses melalui http://sipo.kemendag.go.id.

Sedangkan aplikasi Spipise (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik) sebut Aberar, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non departeman yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.

Spipise mencatat nilai investasi setiap usaha yang diterbitkan pendaftaran investasi (PPM) izin usahanya yang mana bagi DPMPTSP kabupaten/kota angka-angka investasi ini merupakan kunci kinerja utama DPMPTSP. Data realisasi investasi masing-masing daerah dapat dimiliki jika menerbitkan PI/PPM dan izin usaha menggunakan Spipise.

Muhammad Aberar yang saat ini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batola ini memandang perlunya percepatan, akurasi, dan kendali dalam perizinan.