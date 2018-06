Keren, Iko Uwais Jadi Produser, Pemeran Utama Sekaligus Koreografer Bela Diri Serial TV Hollywood

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira datang dari aktor laga Indonesia, Iko Uwais yang dipercaya menjadi pemeran utama sebuah serial televisi Hollywood berjudul Wu Assassins.

Dilansir dari Variety.com dan The Hollywood Reporter, Netflix telah memberikan serangkaian pesanan untuk serial drama seni bela diri "Wu Assassins."

Serial ini digambarkan sebagai drama kriminal di Pecinan San Francisco.

Di drama 10 episode ini, Iko bakal menjadi penata atau koreografer seni bela diri, koordinator pemeran pengganti sekaligus produsernya.

Iko juga berperan di depan kamera sebagai Kai Jin, seorang calon koki yang menjadi Wu Assassin terbaru dan terakhir, dipilih untuk mengumpulkan kekuatan triad kuno dan mengembalikan keseimbangan sekali lagi.

Aktor Hong Kong, Byron Mann juga dipercaya berperan di sini sebagai Uncle Six.

Iko yang merupakan aktor dan seniman bela diri ini dikenal karena karyanya dalam film-film seperti "The Raid" dan "The Raid 2," dan baru-baru ini muncul di "Star Wars: The Force Awakens."

John Wirth adalah penulis "Wu Assassins" dan juga akan menjadi produser eksekutif.

Chad Oakes dan Mike Frislev dari Nomadic Pictures Entertainment juga akan menjadi produser eksekutif bersama dengan Tony Krantz dari Flame Ventures.

Stephen Fung yang dikenal karena karyanya di bioskop Hong Kong serta drama seni bela diri AMC "Into the Badlands," dilampirkan untuk mengarahkan dua episode pertama.