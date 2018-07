Rilis Album Mini, Simak Musik dan Lirik-lirik Kesakitan Cerebral Edema

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cerebral Edema merilis album mini atau Extended play (EP) yang bertajuk “Feast On Carcasses”, via label independent Dismembered Records.

Sebuah karya rekaman yang beramunisi empat track Groovy Brutal Death Metal, yang siap menghajar gendang telinga siapa pun yang berada dalam jalurnya.

Cerebral Edema sendiri adalah salah satu unit One Man Project Groovy Brutal Death Metal dari Banjarbaru, yang dimotori Muhammad Hasbi Ashshiddieqy.

Hasbi menerangkan selepas album ketiga berjudul Torture And Dismemberment yang direlease Februari 2017 silam, unit One Man Project Groovy Brutal Death Metal yang baru berusia 5 tahun kembali berkarya dengan EP “Feast On Carcasses” yang diciptakan sebanyak 4 Track.

Untuk sesi rekaman "Feast On Carcasses” Hasbi menerangkan dilakukan di Mortify Studio, Kamar Berantakan Studio dimulai pada Agustus hingga November 2017 lalu.

Salah satu di track terkahir pengisian drum di Crows Studio dibantu oleh Reduan dari Jasad dan dibantu oleh Januaryo Hardi dari Perverted Dexterity untuk pengisian Vocal pada track lagu terakhir yang berjudul “Zombie Eater of Human Flesh” sekaligus di Mixed dan semua materi “Feast On Carcasses” Mastered dikerjakan di Insideous Soundlab oleh Januaryo Hardi.

"Berkaitan erat dengan sedikit perubahan konsep musical dan lirik-lirik kesakitan ala Cerebral Edema yang mengaduk berbagai macam pengaruh. Brodequin, Deed of Flesh, Defeated Sanity, Devangelic, Devourment, Disgorge (USA), Cerebral Effusion. Dengan kendaraan Cerebral Edema, Hasbi menghajar lewat music dan lirik-lirik kesakitan," katanya melalui rilis yang dikirim ke Bpost online.

banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim