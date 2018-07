Lee Jong Suk Bikin Video Tik Tok, Penggemar Heboh dan Menobatkannya Sebagai Raja Tik Tok

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Demam aplikasi Tik Tok benar-benar sedang mendunia.

Banyak kawula muda tergila-gila dengan aplikasi video ini.

Mereka seakan berlomba membuat video Tik Tok dengan gaya dan kreasi masing-masing karena memang aplikasi ini mengandalkan kreativitas masing-masing penggunanya untuk menghibur siapa pun yang melihatnya.

Lee Jong Suk (allkpop)

Tak hanya orang-orang Indonesia yang diserang demam Tik Tok, bahkan selebriti terkenal Korea Selatan pun ikut-ikutan bikin video Tik Tok, yakni Lee Jong Suk.

Pemeran utama drama Pinocchio dan When You Were Sleeping ini, beberapa hari ini memposting dua buah video Tik Toknya di Instagramnya, @jongsuk0206.

Videonya cukup menarik dan pastinya membuat para penggemarnya heboh.

Mereka memuji kreativitas Lee Jong Suk dalam video ini dan menyebutnya sebagai Tik Tok berkelas.

Bahkan ada juga yang membandingkannya dengan remaja Indonesia pengguna Tik Tok yang sedang viral saat ini, yaitu Bowo alias Prabowo Mondardo.

mauladewi : @susantisari mau ngalahin bowo alpenliebe dia

rainarodiyanti : jongsuk alpenliebe