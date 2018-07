Promosikan Wisata Hulu Sungai Selatan di Car Free Day Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Penjabat (PJ) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Dahnial Kifli bersama rombongan Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) HSS menghadiri acara Silaturrahim sekaligus Halalbihalal Warga Banjar Se-Dunia, yang dilaksanakan di Gedung Theater Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).



Kedatangan Pj Bupati HSS disambut ramah oleh Panitia Pelaksana. Acara Silaturrahim & Halal Bihalal itu juga mengundang seluruh Bupati dan Walikota beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Selatan.



Kegiatan yang dihadiri Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor ini juga dihadiri warga Banjar yang berada di ibukota Jakarta hingga dari luar negeri.

Festival Banjar 2018 saat di car free day (Kominfo HSS)

Hadir pula beberapa tokoh sepuh Banjar seperti H Hamidhan, Ardiansyah Farman, dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie yang ternyata juga adalah asli warga Tapin, Rantau.



Pada kegiatan itu, Pemkab HSS menampilkan beberapa atraksi kesenian unggulan. Rombongan HSS terpilih sebagai salah satu penampil pertama dengan menyuguhkan Tari Arak Igal Bajang yang dilakoni oleh para siswa siswi SMP Kecamatan Loksado.



Tarian ini sendiri menggambarkan tata pergaulan muda-mudi Suku Dayak Loksado yang masih terjaga dengan hukum adat istiadat. Suasana lebih meriah saat para penari ini turun ke tengah-tengah penonton untuk mengajak beberapa tamu undangan ikut menari di atas panggung.



Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyampaikan rasa bangganya dengan kerukunan warga Banjar yang mampu menyelenggarakan even Festival Banjar setiap tahunnya.

Penjabat HSS bersama Gubernur Kalsel (Kominfo HSS)



"Kegiatan tahun ini lebih semarak dan mampu mendatangkan para Duta Besar negara sahabat dalam acara pembukaan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperkenalkan Budaya Banjar ke dunia internasional, Go To The World" katanya.



Sementara itu, Kegiatan Festival Banjar 2018 yang dilaksanakan sejak 29 juni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta terus berlanjut hingga hari ini terakhir pada Minggu (1/7/2018) ke area Car free Day Bundaran Hotel Jakarta dengan acara Karnaval Budaya Banjar dan Dayak Meratus.



Karnaval ini menampilkan beragam budaya yang ada di Kalimantan Selatan, seperti parade replika pasar terapung dalam bentuk seni rupa berbentuk perahu (jukung) yang di isi dengan berbagai kuliner khas Banua.



Berbagai jenis kuliner berupa wadai, makanan, buah-buahan dengan berbagai jenis dagangan yang biasa dijual di pasar terapung menggunakan perahu.



Tarian-tarian dari daerah pegunungan dayak meratus dengan atribut pakaian khas dayaknya dan atraksi tarian api juga ditampilkan selama karnaval.



Karnaval Budaya Banjar ini mampu menarik perhatian para masyarakat jakarta dan pengunjung Car Free Day. Mereka berebutan mencicipi makanan khas banua yang tersedia di replika perahu. Ada yang juga para pengunjung yang berfoto foto dengan orang dayak.



PJ Bupati HSS H Dahnial Kifli berharap dengan digelarnya halal bi halal warga banjar se - dunia ini dapat terjalin hubungan yang erat antara Pemkab HSS dengan warga banjar di luar daerah.



"Halalbihalal ini dikemas dengan acara festival Banjar, kita menampilkan Seni budaya dayak dan promosi pariwisata, diharapkan dapat meningkatnya kunjungan wisata dari luar daerah ke Kabupaten HSS," katanya. (*/aol)