Jadwal Siaran Langsung Pekan 14 Liga 1 2018 - Persija vs PSM, Persib vs PSIS Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Pekan 14 Liga 1 2018 yang berlangsung 6 sampai 8 Juli 2018 kembali digeber setelah beberapa pekan libur hari raya Idul Fitri.

Pada pekan 14 ini, ada big match, Persija Jakarta vs PSM Makassar dan Persib Bandung vs PSIS Semarang.

Kedua laga tersebut disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Laga seru lainnya, derby Jatim kala Arema FC vs Persela Lamongan. Laga ini disiarkan langsung Indosiar.

Sementara pertandingan seru lainnya, Persebaya vs Bali United. Dijadwalkan, laga ini disiarkan langsung O Channel.

Jadwal Pekan 14 Liga 1 2018

Jumat (6/7/2018)

15.30 WIB, Sriwijaya FC vs PS Tira

15.30 WIB, Mitra Kukar vs Barito Putera

18.30 WIB, Borneo vs Perseru

18.30 WIB, Persija vs PSM

Sabtu (7/7/2018)

13.30 WIB, Persipura vs Bhayangkara FC

15.30 WIB, Arema vs Persela

18.30 WIB, Persebaya vs Bali United

Minggu (8/7/2018)

15.30 WIB, Madura United vs PSMS

18.30 WIB, Persib vs PSIS

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah