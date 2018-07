Culun Banget! Bebek Honda Super Cub C125 Resmi Diperkenalkan, Harganya Bikin Kaget

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Akhir bulan lalu Honda secara resmi memperkenalkan bebek Super Cub C125 terbaru.

Tampilannya yang retro merupakan tanda motor ini penerus Super Cub C110 dan penerus C100 yang hadir 60 tahun lalu yang dipasarkan di Jepang serta beberapa negara Asia Tenggara.

"Kami tahu kebutuhan konsumen kami, baik pria maupun wanita, yang ingin sebuah gaya personal dan kami ingin C125 memperkaya gaya para konsumen. Desainnya tidak terhalang waktu dan bisa digunakan kapan saja. Kami berikan mesin baru dan kemampuan pengendalian dari sasis baru," ucap project leader Tadamasa Maeda seperti dikutip VisorDown.com Selasa (3/7/2018).

Super Cub C125 telah menggunakan mesin 125 cc injeksi SOHC, yang sayangnya masih berpendingin udara, dan dipasangkan transmisi empat percepatan.

Honda mengungkapkan kebisingan mesin diupayakan tetap minimal dengan menggunakan komponen mesin yang lebih presisi. Motor bebek ini diberikan sentuhan warna Pearl Nilvata Blue dengan sedikit sentuhan metalik.

Tidak mau ketinggalan, motor ini sudah menggunakan LED, pengereman ABS, serta teknologi Smartkey.

Honda perkenalkan Super Cub C125 Honda perkenalkan Super Cub C125(Honda) Di Amerika, Super Cub C125 ini akan dibanderol $3.599 atau sekitar Rp 51,5 jutaan.

Jika dibandingkan dengan harga motor Honda di Indonesia, motor ini sudah melewati harga CBR150R yang dibanderol Rp 34 jutaan dan kurang Rp 13 juta lagi untuk menyamai harga CBR250RR yang dibanderol Rp 64 jutaan.

Motor ini diperkirakan akan beredar di pasaran mulai September 2018. Kira-kira apakah bisa dijual di Indonesia? Berikut spesifikasi C125

SUPER CUB ABS ENGINE

Type 124.9cc air-cooled single-cylinder four-stroke

Valve Train SOHC; two-valve

Bore x Stroke 52.4mm x 57.9mm

Compression Ratio 9.3:1 Induction

PGM-FI w/ 24mm bore, automatic enrichment

Ignition Full transistorized

Starter Electric

Transmission Manual; four speeds

Clutch Semiautomatic centrifugal

Final Drive Chain final drive; 14T/36T

SUSPENSION

Front 26mm hydraulic telescopic inverted fork; 3.9 in. travel

Rear Twin shocks; 3.3 in. travel

BRAKES

ront Hydraulic; single 220mm disc w/ two-piston caliper; ABS

Rear Mechanical leading trailing; single 110mm drum

TIRES

Front 70/90-17 Rear 80/90-17

MEASUREMENTS

Rake (Caster Angle) 26.5º

Trail 71mm (2.8 in.)

Length 75.2 in.

Width 28.3 in.

Height 39.4 in.

Ground Clearance 5.4 in.

Seat Height 30.7 in.

Wheelbase 48.9 in.

Fuel Capacity 1 gal.

Colors Pearl Niltava

Blue Curb Weight* 240 lbs.

https://otomotif.kompas.com/read/2018/07/04/072200415/bebek-honda-super-cub-c125-resmi-diperkenalkan.

