Jadi Penggemar Super Junior Sejak 2009, Miss Universe 2015 Pia Wutzbach Senang Bisa Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pia Alonzo Wurtzbach adalah Miss Universe 2015 asal Filipina.

Dia rupanya penggemar berat boy band Korea Selatan, Super Junior.

Belum lama ini, Super Junior menggelar konser Super Show 7 di Manila, Filipina dan kesempatan ini digunakan Pia Wurtzbach untuk bertemu idolanya.

Di antara anggota Super Junior, dia rupanya paling suka dengan Choi Siwon.

Dia pun tak melewatkan kesempatan untuk berfoto bareng Siwon.

Foto itu diunggahnya di Instagramnya.

“Finally! A true fan girl moment for me! @siwonchoi#SS7Manila,” tulis Pia senang bisa bertemu Siwon.

Warganet pun banyak yang iri dan turut senang dia bisa bertemu Siwon.

Pia Alonzo Wurtzbach (instagram)

ohrishelle : you're so lucky ate piai wish i could be like you. @piawurtzbach (kamu beruntung sekali, pengen bisa kayak kamu juga)

vellyyustin : Apa kbr kita yg hanya fan girl modal kuota @__sabrinasitorus@lusiana_ef