Atap Sudah Berteknologi Ramah Lingkungan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Atap menjadi komponen penting sebuah bangunan, toko-toko bangunan menyediakan beragam jenis atap. Harga bervariasi, dengan ukuran yang umumnya seragam.

Marketing Arsimetris Djaja, Cheppy mengatakan, penjualan atap tergolong bagus. Konsumennya ada kalangan pribadi misalkan untuk rumah dan ada juga proyek-proyek pemerintah.

Tersedia merk Onduline harganya Rp153.000 perlembar dan ada Onduvilla harganya Rp 47.000 per lembar. Saat ini ada promo khusus harga hingga akhir agustus.

Dijelaskannya, untuk atap Onduline merupakan satu-satunya atap bitumen ber SNI. Memiliki tiga keunggulan utama yakni, ringan, anti karat, meredam suara tidak berisik saat hujan.

“Pemasangannya mudah, ramah lingkungan dan anti bocor. Merupakan atap pilihan untuk rumah, konsumennya tergolong bagus,” katanya.

PT Onduline Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari Onduline Group yang berpusat di Perancis. Onduline merupakan produsen atap ringan terbesar di dunia yang telah berkembang di lebih dari 100 negara dan mulai berdiri di Indonesia pada 2005.

Atap Onduline telah menjangkau lebih dari 30 provinsi dan tersebar di lebih dari 2.000 toko bangunan tradisional dan modern. Bersertifikat dari berbagai standarisasi dan organisasi terkemuka, penerima ISO 14021 dan VAR 1061 untuk teknologi daur ulang high-impact, serta LEED Gold untuk operasional gedung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Deputy Manager Gemilang Pusat Bahan Bangunan Soetoyo S Banjarmasin, Taufik Akbar mengatakan, Gemilang Pusat Bahan Bangunan menyediakan banyak merk dan jenis atap.

Disebutkannya ada merk Monier, Kanmuri atap genteng, Onduline, Onduvilla dan yang cukup diminati adalah Spyro. Harganya masing-masing berbeda.

Mulai dari Monier harganya Rp 15 ribu per lembar dan Rp 22.000 perlembar, ada yang permukaan rata dan berbentuk genteng, bahan berbeda. Ukuran ada 33x42 sentimeter dan ukuran 29x43 sentimeter.

Merk Kanmuri harganya mulai Rp 12.800 per lembar dan Rp 14 ribu per lembar. Onduline harganya ada yang Rp 161 ribu per lembar dan Onduvillar harganya Rp 48 ribu per lembar.

“Saat ini yang lagi promo atap metal Rp 1.750 per lembar, harganya menjadi Rp 54.250. Spyro,” imbuhnya.

Dijelaskannya, ada jenis Spyro Xtra yang terbaru dari Spyro. Sudah menggunakan baja lapis kualitas tinggi dari BlueScope Zacs. Riset telah membuktikan bahwa material BlueScope Zacs Cool menjadikan atap rumah lebih dingin enam derajat celcius daripada atap metal rumah biasa. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)