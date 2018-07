Reuni SD Rajawali Angkatan 1985, Ajang Temu Kangen dan Napak Tilas Alumni

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seperti kembali ke masa lalu, demikian yang dirasakan hampir seluruh alumni dari SD Rajawali angkatan tahun 1985.

Wajah-wajah ceria tergambar jelas dari semua yang hadir di reuni pada 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2018 lalu.

Selama tiga hari kegiatan tak hanya diisi dengan temu kangen para alumni bersama guru-guru di era mereka, tapi juga mengunjungi sekolah (sekarang bernama SD Kartika), juga wisata susur sungai Martapura dan Pasar Terapung Lok Baintan.

Lebih dari 75 alumni yang hadir, dari seluruh Indonesia yg saat ini usianya rata-rata 45 tahun.

Alumni yang hadir adalah mantan anak-anak pejabat pada era 80 an, antara lain puteri Panglima Syamsudin, yaitu Evie Syamsudin, puteri Wagub Kalsel pada masa itu yaitu Dewi Damayanti Said, putera puteri pimpinan perbankan, pajak dan keuangan pada era 80 an.

Panitia penyelenggara yang diketuai oleh Suryanti, telah sukses membawa kembali para alumni ini untuk datang ke Kalimantan Selatan setelah 33 tahun berpisah.

Di antara para alumnus yang hadir telah sukses menduduki beberapa jabatan penting di seluruh Indonesia.

Dalam reuni tersebut juga tercetus wacana dari para alumni untuk membuat suatu wadah berupa yayasan yang bertujuan di bidang sosial, khususnya pengembangan di bidang pendidikan.