ULM Lakukan Traning Ini untuk Menangani Mahasiswa Penyandang Disabilitas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Sebagai bentuk mempersiapkan sumber daya manusia di ULM dalam melayani mahasiswa penyandang disabilitas, Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan ULM menyelenggarakan Training Penanganan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

Kegiatan itu bertema “Access and Quality Education for Disabled Students in Universities”.

Dalam kegaiatan tersebut, tampak hadir Rektor ULM Prof Dr H Sutarto Hadi, Ketua LP3 Prof Dr H Suratno, Sekretaris LP3 Dr Ir Gusti Rusmayadi. Sedangkan peserta merupakan dosen-dosen ULM dan universitas di Kota Banjarmasin.

Melalui rilis yang dikirim Humas ULM, Kamis (5/7/2018) Kegiatan itu merupakan komitmen ULM yang telah tergabung dalam project bernama INDOEDUC4ALL.

Rektor ULM, Prof Sutarto menjelaskan INDOEDUC4ALL adalah proyek yang dibiayai oleh European Commission. Tujuannya untuk mendukung lembaga pendidikan tinggi Indonesia dalam menangani kebutuhan pendidikan siswa penyandang cacat.

"Proyek ini juga akan membantu universitas mitra untuk memastikan aksesibilitas pendidikan bagi siswa penyandang cacat," ucapnya.

Disampaikan oleh Prof Sutarto pula bahwa di bulan Oktober nanti akan ada Konferensi dan Seminar Internasional mengenai kegiatan tersebut. Adapun narasumbernya dari dalam dan luar negeri.

Di akhir sambutannya, Prof Sutarto berharap akan ada dosen ULM yang memiliki kemampuan lebih dalam. Khususnya dalam menangani mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan.

(Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)