Wow! Film Dilan 1990 Raih Film Terfavorit Indonesian Movie Actors Awards 2018, Begini Kata Brandon

Kru Film Dilan 1990 saat jadi menang Movie of the Year di ajang penghargaan Indonesian Choice Awards 2018 5.0, Minggu (29/4/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Film adaptasi novel kenamaan, Dilan 1990 berhasil menjadi pemenang Film Terfavorit di Indonesian Movie Actors Awards 2018.

Film yang diproduksi pada 2017 tersebut berisikan beberapa nama artis kenamaan seperti Iqbaal Ramadhan, Brandon Salim, dan Vanesha Prescilla.

Pemenang dibacakan oleh pasangan selebritis Vino G Bastian dan Marsha Timothy.

"Pemenang Film Terfavorit Indonesian Movie Actors Awards 2018 adalah Dilan 1990" ucap Vino G Bastian dan Marsha Timothy, MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (4/7/2018).

Para cast film Dilan pun naik ke atas panggung. Pidato singkat disampaikan Brandon Salim dan Debo.

"Makasih buat kru film Dilan, dan penulis novel the one and only ayah Pidi Baiq, terus buat semua Dilanisme," ucap Brandon Salim.

"Ada salam dari Iqbaal Vanesha yang ga bisa hadir malam ini," tambah Debo.

Film Dilan 1990 berhasil menjadi pemenang diantara nominasi lainnya, beberapa diantaranya yakni Crictical Eleven, Kartini, Susah Sinyal dan Yowis Ben.