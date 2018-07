Chris Brown Ditangkap Usai Manggung di Florida, Nasib Duet Agnezmo?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chris Brown, teman duet Agnezmo ditangkap polisi usai beberapa detik setelah meninggalkan panggung konser di Florida

Chris Brown yang dikabarkan dekat dengan Agnezmo ini terlihat digiring ke dalam mobil polisi beberapa saat setelah show di Coral Sky Ampitheatre di West Palm Beach pada hari Kamis, 5 Juli 2018 malam.

Dilansir TMZ, beberapa polisi berjaga menunggu Chris Brown menyelesaikan shownya.

Sumber-sumber penegak hukum mengatakan Brown ditangkap atas dasar surat perintah penangkapan.

Tidak dijelaskan isi surat perintah itu.

Awal tahun ini, Chris Brown sempat memicu kemarahan ketika fotonya muncul seperti mencekik seorang wanita di balkon di Miami.

Musisi berusia 28 tahun, yang sebelumnya dihukum karena menyerang mantan pacar Rihanna.

Sebelumnya telah dituduh melakukan kekerasan terhadap wanita

Chris Brown mengungkapkan semua tentang malam ia menyerang mantan pacar Rihanna hingga membuatnya muntah darah dalam film dokumenter baru Welcome to My Life.

Dia meninggalkannya dengan luka-luka wajah yang begitu parah hingga dia membutuhkan perawatan rumah sakit setelah menyerangnya di mobil mereka, dan dia mengaku bersalah atas tuduhan melakukan kejahatan pada 2009 lalu.

Pada saat itu, dia dijatuhi hukuman lima tahun masa percobaan, satu tahun konseling kekerasan dalam rumah tangga, dan enam bulan pelayanan masyarakat.

Dia juga menyerahkan perintah penahanan selama lima tahun yang mengharuskannya untuk menjauh 50 meter dari Rihanna setiap saat, mengurangi penampilan acara-acara publik.

Sementara akhir-akhir ini Chris Brown dikabarkan dekat dengan Agnezmo dan bakal merilis singel terbaru usai video mesranya di akun instagram keduanya.