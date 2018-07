Dua Pemuda HSU Kedapatan Bawa Sabu di Dalam Mobil, Polisi Pun Lakukan Ini

Dua tersangka berinisial HE dan NI diamankan Polres HSU, Jumat (7/6/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Satuan Res Narkoba Polres HSU terus berupaya untuk memberantas pemakai dan pengenar narkoba. Dan kali ini pemilik sabu kembali diamankan dengan sukses.

Pengungkapan pelanggaran UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika ini menyeret dua orang pemuda yang berinisial HE dan NI. HE lelaki berusia 28 tahun warga Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah ini sedang bersama NI (40)warga Desa Kota Raden Hulu sedang berada di sebuah mobil di jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah pada Kamis (05/07/2018).

Sebelumnya kedua tersangka ini telah dicurigai merupakan pengguna narkoba jenis sabu, saat keduanya tengah menghentikan mobilnya anggota Sat Narkoba Polres HSU langsung menggeledah mereka.

Baca: Live Trans TV! Live Streaming Uruguay vs Prancis Piala Dunia 2018 Bisa Ditonton dengan Cara Ini

Benar saja saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu lengkap dengan pipet kaca dengan berat 0.21 gram. Kedua tersangka langsung diamankan dan tidak dapat mengelak lagi karena telah terbukti menyimoan barang terlarang tedaebut.

Baca: Head to Head & Prediksi Skor Uruguay vs Prancis Perempat Final Piala Dunia 2018 Live TransTV

"Kamijuga mengamankan satu buah bong plastik, dua buah sedotan plastik putih, satu buah mancis serta telepon genggam merek Vivo waena hitam lengkap dengan sim card, mobil yang tengah dikendarai kedua tersangka juga diamankan yaitu mobil merek Luxio putih dengan nomor polisi DA 7532 HH," ungkap Kasat Narkoba Iptu Kamarudin.

Diduga kedua tersangka berencana menggunakan sabu tersebut karena sabu yabg ditemukan sudah berada dalam pipet kaca. Beruntung anggota kepolisian segera melakukan oenggerebekan.

Penggunaan narkoba saat membawa kendaraan termasuk mobil sangat membahayakan. Bukan hanya bagi mereka namun juga bagi pengguna jalan lain.

"Dapat menyebabkan kecelakaan yang mengancam nyawa orang lain, hal ini harus sangat dihindari dan kami berharap tidak ada lagi orang yang nekat melakukannya," ungkapnya.

Pihaknya masih akan terus melanjutkan kasus ini untuk mengetahui darimana kedua pemuda ini mendapatkan barang haram tersebut. (Nia)