Head to Head & Prediksi Skor Brazil vs Belgia 8 Besar Piala Dunia 2018 Live TransTV, Neymar Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Brazil vs Belgia dalam jadwal siaran langsung (live) Trans TV diprediksi berlangsung seru. Laga Brazil vs Belgia merupakan laga 8 besar atau Perempat Final Piala Dunia 2018, Sabtu (7/7/2018) dini hari.

Live streaming Brazil vs Belgia Piala Dunia 2018 malam ini tidak ditayangkan situs Trans TV dan Trans 7.

Namun, link live streaming Brazil vs Belgia juga dapat disaksikan melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Penyerang timnas Belgia, Romelu Lukaku, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga perempat final Piala Dunia 2018 Brasil vs Belgia di Kazan Arena, Jumat (6/7/2018) waktu setempat atau Sabtu pukul 01.00 dini hari WIB.

Romelu Lukaku merupakan penyerang andalan timnas Belgia. Hingga babak 16 besar Piala Dunia 2018, Lukaku menyandang status sebagai top scorer The Red Devils dengan 4 gol.

Saat ini, produktivitas Romelu Lukaku cuma berada di bawah striker timnas Inggris, Harry Kane, yang telah mengemas 6 gol.

Lukaku pun optimistis timnya bisa menjungkalkan timnas Brasil. "Bermain melawan tim terbaik turnamen akan menjadi ujian bagus untuk kami," kata Romelu Lukaku seperti dikutip dari situs resmi FIFA melalui Bolasport.com.

Belgia berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia 2018 usai melakukan come back luar biasa saat melawan Jepang pada babak 16 besar. Sempat tertinggal 0-2, mereka mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2, Selasa (3/7/2018) dini hari WIB.

Sedangkan Brasil melangkah ke babak perempat final setelah mengalahkan Meksiko 2-0 pada babak 16 besar, Senin (2/7/2018). Megabintang Brasil, Neymar, membuka keunggulan sebelum Roberto Firmino menggandakannya. Brasil dipastikan tidak bisa memainkan Casemiro dalam laga nanti karena terkena akumulasi kartu kuning. Firmino berpeluang besar menjadi starter karena performanya yang impresif saat melawan Meksiko.

Head to Head Brazil vs Belgia :

24 Apr 1963 Belgia vs Brazil 5-1 International Friendly

02 Jun 1965 Brazil vs Belgia 5-0 International Friendly

12 Okt 1988 Belgia vs Brazil 1-2 International Friendly

17 Jun 2002 Brazil vs Belgia 2-0 FIFA World Cup

Prediksi susunan pemain Brazil vs Belgia

Brazil: Alisson Becker; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Willian, Fernandinho, Paulinho, Philippe Coutinho; Neymar, Roberto Firmino

Belgia: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard

Prediksi skor Brazil vs Belgia : 3-1

Brazil diprediksi mampu mengatasi perlawanan Eden Hazard cs, pasalnya hasil Brazil dan Belgia di babak 16 besar sangat berbeda. Brazil mampu menang meyakinkan, sedangkan Belgia harus susah payah mengalahkan Jepang.

