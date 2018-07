Tak Live TV! Link Live Streaming Sriwijaya FC vs PS Tira Liga 1 Pekan 14 via Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Sriwijaya FC vs PS Tira dalam lanjutan pekan 14 Liga 1 2018 pada Jumat (6/7/2018) sore.

Laga Sriwijaya FC vs PS Tira tidak disiarkan langsung Indosiar karena Indosiar menayangkan (live) Mitra Kukar vs Barito Putera di waktu bersamaan, live streaming Sriwijaya FC vs PS Tira bisa diakses lewat website vidio.com pukul 15.30 WIB (link live streaming Sriwijaya FC vs PS Tira ada di akhir berita)

PS Tira memboyong 18 penggawanya ke Kota Palembang untuk melakoni laga tandang kontra Sriwijaya FC Jumat (6/7/2018) sore ini.

Dalam deretan nama tersebut, tampak pula pemain berdarah Serbia, Alexander Rakic.

Rakic merupakan pemegang top skorer dalam tim berjuluk Young Warrior tersebut.

Ia telah menyumbang 8 gol dari total angka yang diraih tim sebanyak 17 angka, sepanjang penampilannya di kompetisi Liga 1 sebanyak 13 laga.

Meskipun tim yang dibesut Nil Maizar ini tengah bertengger di posisi 14 dalam papan klasemen sementara, bukan berarti mereka tak berbahaya.

Rakic bahkan sempat mencetak hattrick di kandang PSM Makassar, Sabtu (21/4/2018) meskipun saat itu mereka menelan kekalahan dengan skor akhir 4-3.

Beruntung, Stopper Sriwijaya FC, Mahammadou N’Diaye, telah pulih dari cedera yang menimpanya saat laga terakhir ketika melawat ke Barito Putera beberapa waktu lalu.

Besar kemungkinan, ia bakal memperkuat Sriwijaya FC dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang sore ini.