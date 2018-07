Pelatih AS Roma Ingin Mengakhiri Dominasi Si Nyonya Tua di Liga Italia

Ekspresi pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco (kanan), dalam laga Liga Italia kontra Benevento di Stadion Olimpico, Roma, pada 11 Februari 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, mengungkapkan nilai penting yang harus dijunjung timnya agar mampu menjuarai Liga Italia.

Takhta pucuk klasemen akhir Liga Italia selalu dikuasai oleh Juventus selama tujuh musim terakhir.

Napoli, yang musim lalu sempat mengusik singgasana I Bianconeri selama beberapa pekan, akhirnya lengser dan harus puas menduduki pos runner-up.

Klub asal Kota Naples itu juga menjadi satu-satunya klub yang tak mampu raih gelar scudetto Serie A, meski mengoleksi 91 poin.

Di sisi lain pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, juga menginginkan untuk mengakhiri dominasi Si Nyonya Tua di Liga Italia.

"Kami ingin berada di atas sana. Kami pun ingin menimbulkan masalah kepada mereka yang bertengger di atas kami," ucap Di Francesco seperti dikutip BolaSport.com dari laman Four Four Two.

AS Roma yang musim lalu finis di urutan tiga klasemen akhir, disebut Di Franscesco memiliki iktikad untuk terus bekerja bersama-sama menjadi lebih kuat.

Hal itu dinilai sangat penting agar mampu menjadi penantang perburuan titel pada musim depan, sekaligus mengakhiri era kedigdayaan Juventus.

"Di Juventus terdapat kerja tim secara kolektif, dan itulah hal yang turut saya utarakan di Roma. Kami butuh untuk menjunjung nilai kebersamaan daripada kepentingan pribadi," kata sang pelatih 48 tahun dengan tegas.