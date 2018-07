Radja Nainggolan ke Inter Milan Bukan Disebabkan Hal Ini

Radja Nainggolan melakukan pemanasan menjelang duel Inter Milan versus AS Roma di Giuseppe Meazza, Milan, 21 Januari 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih AS Roma Eusebio Di Francesco, menyatakan bahwa penjualan Radja Nainggolan ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini bukanlah keputusan sepihak.

Penjualan Radja Nainggolan merupakan jalan tengah yang telah dirembukkan dan disepakati menjadi opsi bersama dari kedua belah pihak, antara manajemen dan pemain.

Pernyataan ini disampaikan Di Francesco sebagai jawaban terhadap kemarahan fan kepada Direktur Olahraga AS Roma, Ramón Rodríguez Verdejo alias Monchi, yang dinilai sebagai dalang kepergian sang pemain kesayangan.

Kemarahan suporter semakin menjadi-jadi lantaran mempertanyakan mengapa gelandang 30 tahun itu harus dijual ke tim rival di Liga Italia.

Baca: Pelatih AS Roma Ingin Mengakhiri Dominasi Si Nyonya Tua di Liga Italia

"Penjualan ini adalah opsi yang dibuat secara bersama," ujar Di Francesco kepada media Italia, Il Centro, sebagaimana dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa kepindahan Nainggolan ke Inter juga bukan semata-mata dari ide yang ia miliki.

Embed from Getty Images



Ia mengklaim dan menyatakan sama sekali tak memiliki masalah dengan gelandang berdarah Indonesia tersebut.

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nainggolan, dan kami baru-baru ini berbincang. Secara personal, saya hanya berharap yang terbaik (dalam kariernya)," ucapnya menambahkan.