Delle Ali Cedera, Pelatih Inggris Tetap Apresiasi Penampilannya di Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, dengan tegas mengatakan Dele Alli telah melakukan pekerjaan hebat menjelang laga 8 besar Piala Dunia 2018 kontra Swedia, Sabtu (7/7/2018).

Gelandang timnas Inggris, Dele Alli, harus menghadapi kenyataan lantaran cedera yang membekap ia sepanjang Piala Dunia.

Alli yang dimainkan dalam laga perdana Inggris kontra Tunisia, harus absen pada dua partai setelahnya.

Pemain 22 tahun tersebut kembali ke starting line up saat The Three Lions menyingkirkan Kolombia pada laga 16 besar, Rabu (4/7/2018). Akan tetapi, kontribusi Alli dinilai sangat minim.

Sebab, ia sama sekali belum mencetak gol maupun catatkan assist selama Piala Dunia 2018 bergulir.

Kendati begitu, pelatih Gareth Southgate mengaku senang dengan penampilan Alli saat ini.

Southgate pun ingin mendorong sang gelandang untuk kembali menumbuhkan naluri menyerang kala berjumpa Swedia.

"Saya pikir performa Alli saat menang 2-1 melawan Tunisia adalah baik, sama seperti saat pertama kali saya melatih timnas Inggris," kata Southgate.

"Ia ada dalam performa terbaiknya saat membuat membuat pergerakan dari tengah dan membuat lini depan tim ini berlari. Dalam hal ini ia benar-benar memberikan ancaman bagi lawan," tuturnya.

Selain itu, pelatih 47 tahun ini juga menilai bahwa pemain Tottenham Hotspur tersebut selalu cerdik memosisikan diri, saat tim tak memiliki penguasaan bola.

Berdasarkan pengamatan Southgate, ia perlu mendorong Alli agar berani masuk ke area-area yang sebelumnya kurang terampil dijelajahi.

Sebab, pelatih kelahiran Kota Watford ini yakin hal itu akan memberikan dampak besar pada permainan.

"Hal itu adalah suatu taktik yang perlu saya pikirkan. Namun, saya tegaskan ia telah melakukan pekerjaan fantastis untuk tim," katanya.