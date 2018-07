Gila! Burung Ini Tepat Memprediksi Laga Prancis vs Uruguay di Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Entah kebetulan atau bukan, yang pasti burung paruh bengkok berjenis kea ini berhasil memprediksi timnas Prancis memenangi pertandingan melawan Uruguay dalam babak perempat final Piala Dunia 2018 di Stadion Nizhny Novgorod, Jumat (6/7/2018) malam.

Laga pertama babak perempat final atau 8 besar Piala Dunia 2018 yang mempertemukan timnas Perancis melawan timnas Uruguay di Stadion Nizhny Novgorod, Jumat (6/7/2018) berakhir kemenangan Prancis 2-0.

Gol kemenangan Prancis dicetak Raphael Varane dimenit 40' dan gol tendangan keras Antoine Griezmann dimenit 61'.

Dengan hasil ini Prancis memastikan diri maju kebabak semi final Piala Dunia 2018.

Dikutip dari Eurosport, burung bernama Newton yang berasal dari Kebun Raya Paris itu memasukkan bola kecil berwarna putih ke dalam salah satu gawang yang terdapat di meja sepak bola mini.

Sebelum laga Prancis vs Uruguay, Newton juga sudah memperediksi beberapa pertandingan Piala Dunia 2018. Di antaranya Prancis vs Australia, Brasil vs Swiss, hingga laga 16 besar Kolombia vs Inggris.

Dua dari tiga pertandingan yang diprediksi burung dengan corak warna hijau gelap itu hanya laga Prancis vs Australia saja yang besar, ketika itu Les Bleus menang 2-1.

Sedangkan saat menjagokan Brasil, laga tersebut harus berakhir imbang 1-1. Sementara ketika memprediksi Kolombia menang, nyatanya Los Cafeteros kalah adu penalti dari Inggris.

Selain Newton, ada juga dua lumba-lumba bernama Mitya dan Solnyshko di dolphinarium Yaroslavl, Rusia, yang memprediksi timnas Rusia menang 3-1 atas Kroasia saat kedua tim bertemu di Stadion Fisht, Minggu (8/7).

Seperti dikutip dari Reuters, prediksi dua mamalia laut itu dilakukan saat petugas di kolam dolphinarium tersebut melemparkan cakram bulat yang menggambarkan bendera kedua negara kepada Mitya dan Solnyshko. Kedua lumba-lumba itu harus membawa kembali cakram tersebut.

Mitya dan Solnyshko kembali pada saat yang sama dengan arti kedudukan imbang 1-1 untuk Rusia dan Kroasia. Tetapi dalam dua lemparan berikutnya Mitya datang lebih cepat yang membuat Rusia menang 3-1.

Untuk Piala Dunia 2018, sejumlah binatang diikutsertakan untuk memeriahkan turnamen empat tahunan tersebut. Hewan-hewan yang pernah dilibatkan dalam prediksi hasil pertandingan Piala Dunia 2018 adalah kambing putih Zabiyaka, kucing Achilles, lemur Spartak, Milya si kuda nil, tapir Glyasik dan Cleopatra, serta Harry si berang-berang. (CNN Indonesia)