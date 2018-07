Matanya Lirik Perempuan Lain, Suami Nia Ramadhani Dimarahi Putri Kecilnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini melalui akun Instagram @lambenyinyir membagikan video yang menunjukan Ardie Bakrie, Nia Ramadhani, dan anak sulung mereka, yakni Mikhayla, jalan bareng.

Pada video itu, Ardie tampak melirik ke seorang wanita. Spontan, Mikhayla memarahi ayahnya.

"No papa, don't look at another girl," kata Mikha, sapaan akrab Mikhayla.

Sontak unggahan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Mereka tak menyangka Ardie yang telah memiliki istri secantik Nia, masih bisa melirik perempuan lain.

"Aduhhhhhhh. Udah mama nya cantik pun masih melirik yang lain.. Gmb yang kurang nya banyak ya," tulis @melda_cantik_cantik_cantik.

"Apa kabarnya gw yg kaya babi guling ini , kalo secantik nia aja mata lakinya masih lirik liat liat ikan asin," tulis @keisha0410.

"Klo sampe ardhi matanya kemana2, kok ya rasanya kurang bersyukur, bini anak 3 badan masih kaya gadis kok ya masih lirik2 yg lain," tulis @sunny.eana

"Yg modelan Nia Ramadhani ae Masi pelirak pelirik, gmn kita kak?wkwk @intiara26," tulis @ayuylita.(*)