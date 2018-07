Egy Maulana Vikri Ulang Tahun ke 18, Lihat Ucapan Istimewa Dari Putri Almarhum UJE, Adiba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar kedekatan pemain sepak bola muda Indonesia yang bermain di Polandia, Egy Maulana Vikri dan putri almarhum Ustaz Jeffri Al Bukhori (UJE), Adiba Khanza kembali terdengar.

Pada Sabtu (7/7/2018), Egy Maulana Vikri tepat berusia 18 tahun dan mendapatkan ucapan dari Adiba Khanza.

Rupanya momen istimewa bagi Egy itu tak dilewatkan teman dekatnya Adiba Khanza untuk memberikan ucapan selamat.

Adiba mengunggah foto bareng Egy di sebuah airport di akun instagram pribadinya.

Baca: Anak Nining Sunarsih Juga Ungkap Kebohongan Ibunya? Begini Ceritanya

Keduanya kompak mengenakan baju warna hitam.

Sepasang remaja ini terlihat akrab dalam foto tersebut.

Adiba dan Egy juga melempar senyum ke arah kamera.

Dalam keterangan foto itu Adiba mengucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat dekatnya tersebut.

Baca: Jadwal Penerimaan CPNS 2018, Bocoran Soal Gunakan Sistem CAT

"Feliz cumpleaños¡ since it’s already 7.30 there."

(Selamat ulang tahun karena ini sudah jam 7.30 di sana.)