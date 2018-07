Jadwal Pekan 7 Liga 2 2018 - Semen Padang vs Persiraja, Kalteng Putra vs PSS Sleman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2018 pekan 7 bakal dimulai Minggu (8/7/2018). Dari semua laga, sejumlah pertandingan hanya disiarkan secara live streaming di youtube Liga1Match.

Semen Padang yang merupakan pimpinan klasemen sementara Grup Barat akan menjamu Persiraja Aceh di Stadion Agus Salim, Padang, Minggu (8/7/2018) malam.

Skuat asuhan Syafrianto Rusli diperkirakan mampu meredam Persiraja dalam pertandingan ini yang membuat mereka kian kokok di puncak klasemen sementara.

Pada partai lainnya, PSIR Rembang sebagai tim papan bawah akan menjamu Persita Tangerang.

Bagi PSIR ini menjadi kesempatan bagus untuk memetik kemenangan pertama.

Sementara Perserang Serang akan bertemu PSPS Riau yang diperkirakan pertandingan ini bakal berlangsung ketat.

Jadwal Pertandingan Liga 1 2018

Minggu, 8 Juli 2018

15:00 WIB Perserang Serang vs PSPS Riau (Live Streaming)

15:30 WIB PSIR Rembang vs Persita Tangerang

19:00 WIB Semen Padang vs Persiraja Aceh (live Streaming)

Senin, 9 Juli 2018

16:00 WIB Cilegon United vs Aceh United

16:00 WIB Madura FC vs Persegres Gresik

16:00 WIB Persibat Batang vs Persika Karawang

16:00 WIB Persik Kendal vs Persis Solo

16:00 WIB PSBS Biak Numfor vs Martapura FC

16:00 WIB Semeru Fc Lumajang vs PSIM Yogyakarta

Selasa, 10 Juli 2018

16:00 WIB PS Mojokerto vs Persiba Balikpapan

16:00 WIB Kalteng Putra vs PSS Sleman

16:00 WIB Persiwa Wamena vs Blitar United

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah