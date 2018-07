Senangnya Celine Dion Kali Pertama Tampil di Jakarta, ini yang Dipostingnya di Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diva dunia, Celine Dion tampil menghibur para penggemarnya di Indonesia dalam acara Celine Dion Live Tour 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/7/2018) malam.

Para penggemarnya sangat senang bisa menyaksikan penampilan pelantun tembang My Heart Will Go On ini.

Tak kalah senangnya, Celine Dion juga merasakan hal yang sama.

Dia melalui timnya memposting kebahagiannya ini di Instagram resminya, @celinedion, Sabtu (7/7/2018).

Dia mengatakan ini kali pertamanya tampil di Jakarta.

"Saturday night and we in the spot" ... First time in Jakarta - Get ready to dance! - Team Céline « Saturday Night and we in the spot » … Première fois à Jakarta, soyez prêts à danser ! - Team Céline,” tulisnya.

Dikutip dari Tribunnews, Celine Dion menyapa penggemar tanah air untuk pertama kalinya lewat konser bertajuk Celine Dion Live Tour 2018.

Konser yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/7/2018) ini ditonton oleh lebih dari 10 ribu penggemar diva asal Kanada ini.

Celine Dion membuka konsernya dengan menyanyikan lagu hitsnya 'The Power of Love' dilanjutkan oleh 'That's The Way It Is'.

Sorak serta tepuk tangan meriah penonton ini pun bergema di ruangan tersebut.