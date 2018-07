Arumi Penulis Laris Manis Siap Bertatap Muka di Palnam

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel menggelar meet & greet menghadirkan Arumi Ekowati, penuls buku laris, Selasa (10/7).

Puluhan novel karya Arumi banyak disukai pembaca. Karyanya juga selalu dinanti dan ada yang diangkat ke layar lebar.

Teror Diari Tua adalah salah satu judul novel Arumi yang siap difilmkan oleh perusahaan Soraya Intercine Film.

Novel best seller lainnya yaitu Hatiku Memilihmu, Tahajud Cinta di Kota New York, Love in Sidney, Second Chance Replace, Jojoba, Merindu Cahaya di Amstel.

Kini Anda bisa bertatap muka dengan penulis muda berhijab nan kreatif ini. Jangan lewatkan acaranya di Aula Dispersip Kalsel pukul 10.00 Wita.

Baca: Mantan Preman Pun Ikuti Bela Negara BETA BANUA I 2018 se Kalimantan Selatan

Kepala Dispersip Kalsel, Hj Nurliani Dardie, mengatakan, silakan siapa saja boleh hadir untuk menggali pengetahuan menulis dari Arumi.

"Saat ini Arumi sudah tiba di Banjarmasin. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini," ujarnya.

(BANJARMASINPOST/salmah saurin)