Kawal Perjuangan Timnas U-19 Indonesia vs Thailand, Menpora Imam Nahrawi Ajak Emha Ainun Naji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tokoh-tokoh di Indonesia silih berganti mendukung timnas U-19 Indonesia di ajang Piala AFF U-19 2018.

Pada pertandingan matchday kelima penyisihan Grup A Piala AFF U-19 antara timnas U-19 Indonesia melawan Thailand, wajah baru kembali duduk sebagai salah satu suporter.

Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi, menjadi salah satu suporter dalam pertandingan terakhir penyisihan Grup A.

Imam Nahrawi datang sesaat setelah kick off babak pertama dimulai dan duduk di kursi VVIP Stadion Gelora Delta Sidoarjo.



Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi (berbaju hijau, tengah) duduk disamping Emha Ainun Najib di tribune VVIP Gelora Delta Sidoarjo saat menyaksikan laga timnas U-19 Indonesia kontra Thailand, Senin (9/7/2018).(ADITYA FAHMI/BOLASPORT.COM)

Menpora duduk disamping da'i sekaligus budayawan kondang Indonesia, Emha Ainun Najib, pada pertandingan kali ini.

Nama Imam Nahrawi berada di antara 26 ribu suporter yang hadir di Gelora Delta Sidoarjo.

Jumlah tersebut didapat dari total 22 ribu tiket on the spot terjual plus 4 ribu tiket online yang juga ludes.

Jumlah ini sedikit menurun dari laga Indonesia melawan Vietnam di matchday keempat Grup A.

Pada laga tersebut, tiket yang terjual lebih dari 28 ribu tiket.