Kylie Jenner Ternyata Tidak Pakai Filler Bibir Lagi, Begini Penampilannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Adik dari sosialita Kim Kardashian, Kylie Jenner mengunggah sebuah foto yang menunjukkan bibirnya yang tanpa filler.

Di foto tersebut Kylie berpose dengan temannya dan nampak bibir perempuan 21 tahun itu lebih natural.

Dikutip dari laman E!Online, Kylie mengungkapkan dirinya tidak lagi menggunakan lip filler, Minggu (08/07/2018) waktu setempat.



Hal ini terungkap dari jawaban Kylie atas komentar seorang pengguna Instagram di foto yang ia unggah ke Instagram.

" Dia terlihat seperti Kylie yang dulu di sini, aku tidak tahu kenapa," komen akun @haleithorn.

Ibunda Stormi Webster itu pun merespon komentar penggemar dan mengatakan bahwa dia sudah tidak menggunakan filler bibir lagi. Ia juga menyertakan beberapa emoji pada balasan komentarnya.

Tak lama setelahnya, Kylie juga menjawab pertanyaan penggemar di sebuah video Q&A. Dia mengungkapkan bahwa putrinya, Stormi tidak mewarisi bentuk natural bibirnya. .

"Stormi mengingatkanku pada diriku sendiri, dia kembaranku. Sekarang dia lebih terlihat seperti ayahnya," ungkap Kylie. the new mama shared.

" Satu hal yang membuatku merasa tak berdaya, putriku memiliki bibir paling sempurna di dunia ini. Dia tidak mendapatkannya dariku," lanjutnya.

Kylie Jenner yang terkenal dengan bibir seksinya itu menjadi trend dikalangan para remaja. Make up yang ia kenakan selalu menjadi acuan para beauty blogger di seluruh dunia.

Karena itu pula, bungsu dari klan Kardasian-Jenner ini berhasil mendulang pundi-pundi uang dari penjualan lipstik dengan merek namanya sendiri.

Tahun 2015 lalu, Kylie pada satu episode reality show Keeping Up With the Kardashians, mengungkapkan bahwa dia menggunakan lip filler untuk memperbesar bentuk bibirnya.

"Aku melakukan filler sementara pada bibirku. Aku merasa kurang saja, dan aku merasa aku ingin melakukan ini," katanya saat itu.

"Aku mau mengaku, semua orang begitu cepat menilaiku dalam berbagai hal, mungkin aku begitu sulit untuk mengakui kenyataan, tapi aku tidak bohong," ujarnya lagi.

Tanpa filler atau pun tidak, Kylie Jenner tetap cantik kok.



(Banjarmasinpost.co.id/noor masrida)