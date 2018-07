Tak Seperti Dibayangkan, Ternyata Segini Harga Resmi Suzuki Jimny Terbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Suzuki telah resmi memperkenalkan All New Jimny di Jepang pekan lalu. Mobil SUV legendaris Suzuki ini hadir dengan dua varian, yakni Jimny dan Jimny Sierra.

Jimny Sierra dikatakan model yang akan dipasarkan untuk pasar di luar Jepang. Model ini menggunakan mesin 1.500 cc K15B dan diberikan dua varian, yakni JC dan JL.

Melihat antusias Suzuki Jimny pada gelaran pameran otomotif Agustus 2017 lalu, bukan tidak mungkin produk ini juga akan mendapatkan sambutan yang sama jika Suzuki Indonesia berniat membawanya ke Tanah Air.

Tapi bagaimana dengan harganya? Saat di pameran lalu, Suzuki Indonesia mematok harga Rp 285 juta. Dari 88 unit yang disediakan langsung habis dipesan para penggemar Jimny.

Untuk harga All New Jimny terbaru di Jepang sudah diumumkan berbarengan dengan perkenalannya. Berdasarkan situs resmi Suzuki Jepang All New Jimny Sierra JC transmisi manual dibanderol JPY 1.992.400 atau sekitar Rp 258 jutaan.

Model transmisi otomatis dibanderol JPY 2.019.600 atau sekitar Rp 262 jutaan.

Model Sierra terendah, yakni JL, untuk transmisi manualnya dibanderol JPY 1.760.400 atau sekitar Rp 228 juta, sedangkan transmisi otomatisnya dibanderol JPY 1.857.600 atau sekitar Rp 241 juta.

Harga tersebut sudah ditambah pajak konsumsi sebesar delapan persen. Suzuki juga memberikan tambahan biaya untuk warna tertentu seperti Pure White Pearl sebesar JPY 21.600 atau sekitar Rp 2,8 juta.

Warna lainnya adalah Black 2 tone roof sebesar JPY 43.200 atau sekitar Rp 5,6 juta. Nah, kira-kira berapa harganya jika jadi dibawa Suzuki Indonesia ke Tanah Air?

