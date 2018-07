Gal Gadot Sang Pahlawan Wonder Woman Kunjungi Rumah Sakit Anak, Begini Keseruannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aktris Gal Gadot yang memainkan peran Wonder Woman dalam film-film superhero DC Universe, baru-baru ini mengunjungi Rumah Sakit Anak Inova dengan pakaiannya dan membuat anak-anak bahagia.

Dia membagikan foto-fotonya dan barang-barang lainnya dengan anak-anak yang sepertinya senang melihat pahlawan super favorit mereka.

Foto-foto dari pertemuan ini dibagikan oleh salah satu dokter, Lucas Collazo, di Twitter-nya.

Dia adalah seorang bidikan kelompok yang cantik dan menulis, "Thank you @GalGadot for visiting us @InovaHealth Children’s Hospital. You are a true Wonder Woman. The kids loved it...and so did the staff. #wonderwoman84.”

Artinya, terima kasih, Gal Gadot telah mengunjungi kami Rumah Sakit Anak Inova Health. Anda adalah Wanita Ajaib sejati. Anak-anak menyukainya ... dan begitu pula staf. #wonderwoman84. "

Dia juga berbagi video tentang seorang ibu yang memiliki anak berusia 5 bulan yang berbicara tentang bagaimana kunjungan Gadot membantu bayinya.

Dia memberi caption, “The family of a 5-month-old fighting #PediatricCancer gets a little help from a Superhero! Listen to this Sterling, VA mom talk about the time @GalGadot stopped by @InovaHealth as #WonderWoman @wusa9 #Friday #WonderWoman84 #InovaChildrensHospital.”

Artinya, keluarga seorang anak berusia pediatrik 5 bulan yang sedang menderita kanker pediatric mendapat sedikit bantuan dari seorang Superhero! Dengarkan Sterling ini, ibu VA berbicara tentang waktu Gal Gadot saat berada di InovaHealth sebagai #WonderWoman #wusa9 #Friday #WonderWoman84 #InovaChildrensHospital.

Ahli nefrologi anak, Patty Seo-Mayer, men-tweet, "Dear Gal Gadot, thank you so much for visiting my patients and colleagues at #InovaChildrensHospital. Next time, can you align your visit with my call schedule? Love, #SuperFan.”

Artinya, dia mengucapkan terima kasih banyak kepada Gal Gadot karena telah mengunjungi pasien dan koleganya di Inova Childrens Hospital.

Gal Gadot saat ini sedang syuting untuk film Wonder Woman berikutnya yang berlatar tahun 1984.

Di sela-sela kesibukannya syuting film ini, dia menyempatkan waktu berkunjung ke rumah sakit tersebut.

Demikian kabar yang dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Hindustan Times.

(banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)