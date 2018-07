Hari Ini Sriwijaya FC vs Persija Jakarta Akan Duel di Lapangan Hijau, Ini Jadwal Lengkapnya

Klasemen : https://www.instagram.com/p/Bk-SsDVnAfj/

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal pertandingan Liga 1 2018 pekan 15 akan langsung kembali bergulir hari ini, Selasa (10/7/2018).

Pertandingan PS Tira vs Mitra Kukar yang disiarkan langsung (live) tvOne dan Sriwijaya FC vs Persija Jakarta yang disiarkan langsung (live) Indosiar akan membuka jadwal siaran langsung Liga1 2018 pekan 15.

Sementara Barito Putera yang menggeser PSM Makassar dari puncak klasemen sementara Liga 1 2018 akan menghadapi Arema FC di pekan 15.

Pekan lalu, Barito Putera yang bertindak sebagai tim tamu melakukan come back manis dengan menang 3-4 atas tuan rumah Mitra Kukar.

Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 15 :

Selasa, 10 Juli 2018

15:30 PS Tira vs Mitra Kukar (tvOne)

18:30 Sriwijaya FC vs Persija Jakarta (Indosiar)

Rabu, 11 Juli 2018

15:30 Barito Putera vs Arema FC (Streaming Vidio.com)

15:30 Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

18:30 Bali United vs PSM Makassar (Indosiar)

18:30 Persela Lamongan vs Borneo FC (O Channel)

Kamis, 12 Juli 2018

13:30 Perseru Serui vs Persib Bandung

15:30 PSIS Semarang vs Madura United (Indosiar)

18:30 PSMS Medan vs Persipura Jayapura (Streaming Vidio.com)

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)