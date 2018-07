Heboh Krisdayanti Salah Tulis Usia Aurel, Ini 5 Perseteruan Keduanya Hingga Terucap 'Anak Durhaka'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan ucapan ulang tahun Krisdayanti untuk Aurel Hermansyah yang berulang tahun hari ini, Selasa, 10 Juli 2018 menuai banyak komentar.

Bermula dari postingan ucapan ulang tahun Krisdayanti untuk Aurel yang menyebutkan ucapan selamat ulang tahun Aurel Hermansyah ke 20 tahun.

"She's got tanned and yes she's pretty, she's 21 years birthday today. Wishing you all very best kakak @aurelie.hermansyah," tulis istri Raul Lemos tersebut.

Namun sayang, usia yang ditulis Krisdayanti dalam ucapan tersebut salah.

Aurel yang mengetahui hal ini pun kemudian menjelaskan jika usia yang ditulis KD kurang tepat.

"Thank youuu mimiiii!! Makasihh doa nyaa but im 20 years olddd nowww (emoji)" balas Aurel.

Komentar Aurel ini tak elak menuai perbincangan tersendiri.

janeetaalensia2 : "@aurelie.hermansyah mimi di wa atau di DM aj kak . Suru betulin . Kasian tu mimi smp masuk lambe turah ... Happy birthday kak oly ..."

luv_ff : "@aurelie.hermansyah hbd aurell.. maafin mimi ya dan tetap sayangi miminya.. wish u all the best"

emmamoy91 : "Udah biasa sih ya faktor U.. emak gue kalo ditanya spontan umur gue berapa dia juga pasti lupa..(emoji) btw hbd mba aurel.. bahagia selalu..."

