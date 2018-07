Jadwal Grup B Piala AFF U-19 2018, Menanti Lawan Timnas U-19 Indonesia di Semifinal, Malaysia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga pamungkas Grup B Piala AFF U-19 2018 digelar hari ini, Selasa (10/7/2018). Laga pamungkas ini akan jadi penentu lawan Timnas U-19 Indonesia dan Thailand di semifinal.

Timnas U-19 Indonesia dan Thailand sahih mengisi dua tempat di semifinal. Sedangkan dua tempat lagi, masih diperebutkan tiga kontestan Grup B Piala AFF U-19 2018 yang akan bertanding pada Selasa (10/7/2018).

Ada dua laga yakni Kamboja vs Timor Lesta dan Malaysia vs Myanmar. Sayangnya, tak ada informasi soal siaran langsung atau live streaming laga Malaysia vs Myanmar dan Kamboja vs Timor Leste itu.

Tiga kontestan Piala AFF U-19 dari Grup B yang akan memperebutkan dua tiket semifinal sisanya adalah timnas U-19 Malaysia, Myanmar, serta Timor Leste.

Ketiganya masih memiliki peluang besar untuk melangkah ke babak selanjutnya.

Myanmar dan Malaysia yang kini tengah berada di posisi pertama dan kedua tangga klasemen sementara dengan perolehan poin tujuh, harus terlibat dalam situasi hidup dan mati.

Kedua tim bakal bertanding dan berusaha saling mengalahkan untuk mengamankan satu tiket semifinal.

Adapun jika pertandingan itu berhasil imbang, Malaysia menjadi kontestan yang paling tidak diuntungkan dari hasil itu.

Di pertandingan lain, Timor Leste punya peluang besar menang dengan telak melawan Kamboja.

Kemenangan dengan skor besar amat dibutuhkan Timor Leste untuk melampaui Malaysia andaikan tim besutan Bojan Hondak itu mendapat hasil imbang.