Lineups France vs Belgium Word Cup 2018, Live Trans TV & Trans7, Bisa Ditonton di Hp, Caranya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prancis vs Belgia bakal menggetarkan jaga bola. Pertemuan Prancis vs Belgia di Word Cup 2018 atau Piala Dunia 2018 ini disiarkan secara langsung (live) Trans TV dan Trans7 atau Trans 7 pada Semifinal Piala Dunia 2018, Rabu (11/7/2018) mulai pukul 01.00 WIB. Seperti biasa, Live streaming Belgia vs Prancis Piala Dunia 2018 ini tidak disiarkan di situs Trans TV dan Trans 7.

Namun jangan kecewa dulu! Laga Prancis vs Belgia bisa ditonton lewat link live streaming melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com dan totalsportek.com.

Bagi kamu yang lagi di jalan tidak depan TV, jangan takut kelewatan siaran langsung laga Belgia vs Prancis di Semifinal Piala Dunia 2018, karena bisa ditonton lewat hp kamu.

Bagi caranya:

Saksikan Lewat Live Streaming:

Sejumlah operator seluler sudah menyediakan paket untuk menyaksikan siaran live streaming Piala Dunia 2018.

Simak cara menonton live streaming dengan operator Telkomsel, Indosat, atau XL seperti dikutip dari Kompas.com :

1. Telkomsel

Telkomsel menawarkan aplikasi video digital MAXstream, khusus bagi pelanggannya untuk bisa menikmati seluruh 64 pertandingan, dari partai pembuka hingga partai final 15 Juli mendatang.

Aplikasi MAXStream bisa diunduh melalui Google Play Store dan App Store.