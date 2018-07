LIVE Trans TV & Trans7 Prancis Vs Belgia di Handphone, Si Seksi Ini Panaskan Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prancis vs Belgia bakal menggetarkan jaga bola. Pertemuan Prancis vs Belgia di Word Cup 2018 atau Piala Dunia 2018 ini disiarkan secara langsung (live) Trans TV dan Trans7 atau Trans 7 pada Semifinal Piala Dunia 2018, Rabu (11/7/2018) mulai pukul 01.00 WIB. Seperti biasa, Live streaming Belgia vs Prancis Piala Dunia 2018 ini tidak disiarkan di situs Trans TV dan Trans 7.

Namun jangan kecewa dulu! Laga Prancis vs Belgia bisa ditonton lewat link live streaming melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com dan totalsportek.com.

Duta Piala Dunia 2018, Victoria Lopyreva sudah tidak sabar menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2018 yang mempertemukan Prancis dan Belgia.

Model cantik asal Rusia itu tidak menyangka jika gelaran Piala Dunia 2018 akan berakhir sepekan lagi.

Melalui media sosial Instagram, Victoria Lopyreva mengungkapkan perasaannya jelang laga semifinal.

"Aku tidak bisa percaya jika Piala Dunia 2018 akan segera berakhir dan kita akan segera tahu satu 2 tim yang akan lolos ke final. Siapa yang akan kalian dukung besok? Prancis atau Belgia?" tulis Lopyreva.

Model yang dipercaya sebagai duta Piala Dunia 2018 itu pun menunjukkan pesona kecantikannya melalui postingan tersebut.

Final Piala Dunia 2018 akan diselenggarakan pada 15 Juli mendatang.

Namun sebelum mencapai final, empat negara akan berjuang mati-matian untuk meraih juara.

Prancis dan Belgia akan menjadi dua tim pertama yang akan memperebutkan tiket final.