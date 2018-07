Live Trans TV & Trans7 Prancis vs Belgia Semifinal Piala Dunia 2018, Ini Fakta yang Bikin Seru!

Prancis vs Belgia di Semifinal Piala Dunia 2018 (GoliSports.com)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prancis vs Belgia bakal menggetarkan jaga bola. Pertemuan Prancis vs Belgia ini disiarkan secara langsung (live) Trans TV dan Trans7 atau Trans 7 pada Semifinal Piala Dunia 2018, Rabu (11/7/2018) mulai pukul 01.00 WIB. Namun, Live streaming Belgia vs Prancis Piala Dunia 2018 ini tidak ditayangkan di situs Trans TV dan Trans 7.

Jangan kecewa dulu! Laga Prancis vs Belgia bisa ditonton lewat link live streaming melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com dan totalsportek.com.

Eden Hazard dan Antoine Griezmann bakal beradu kecerdikan dan ketajaman dalam laga Perancis vs Belgia pada semifinal Piala Dunia 2018 di St. Petersburg, 10 Juli 2018. ()

Pertarungan timnas Prancis vs Belgia pada semifinal Piala Dunia 2018 ini dipastikan berlangsung sengit, ada tujuh fakta dari laga Prancis vs Belgia ini:

- Ini merupakan pertemuan pertama mereka di ajang kompetitif, terhitung sejak 1986. Pada Piala Dunia 1986, Prancis dan Belgia bertemu di perebutan posisi ketiga dan Prancis memenangi pertandingan dengan skor 4-2.

- Prancis selalu memenangi pertandingan tiap kali bertemu Belgia di Piala Dunia. Seperti Piala Dunia 1986, Prancis menang 3-1 atas Belgia lalu di Piala Dunia 1938.

- Belgia menang atas Prancis dalam laga terakhir yang mempertemukan mereka. Pada laga uji coba yang digelar di Paris pada 2015, Belgia menang 4-3.

- Di luar babak adu tendangan penalti, Prancis hanya kalah satu kali dari 13 penampilan terakhir mereka di fase gugur Piala Dunia.

Duel Paul Pogba (kanan) vs Kevin De Bruyne di lini takkan terhindarkan dalam pertandingan Perancis vs Belgia pada semifinal Piala Dunia 2018, 10 Juli 2018. ()

Gol Pogba pada Menit 80 Bawa Prancis Kalahkan Australia 2-1

- Penyerang Prancis, Antoine Griezmann, mencetak tujuh gol dari enam penampilan di fase gugur turnamen mayor (Piala Eropa dan Piala Dunia).

- Romelu Lukaku terlibat dalam 20 gol, hanya dari 13 pertandingan terakhir bersama Belgia. Dalam periode tersebut, Lukaku mengemas 17 gol dan 3 assist.