Mau Pandai Menulis? Ini Jurus Jitu yang Disampaikan Arumi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tidak semua orang mampu menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Namun kendala itu sebenarnya bisa diatasi jika kita mau belajar dan mau membiasakan.

Arumi Ekowati, penulis novel yang karyanya banyak laris manis, berbagi tips bagaimana supaya pandai menulis apakah buku, novel atau lainnya.

memaparkan hal di atas pada meet & greet di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Selasa (10/7) sore.

Hadir para peserta mulainsari masyarakat umum, dosen, mahasiswa dan pelajar, juga para penulis banua di antaranya Aliansyah Jumbawuya.

"Supaya bisa menulis itu harus dimulai dari banyak membaca. Akan banyak contoh kita dapat, akan banyak perbendaharaan kosa kata. Selanjutnya latihan dan latihan," ujarnya.

Arumi penulis kelahiran Jakarta, 6 Mei, juga menceritakan perjalanan karirnya yang memang suka menulis sejak belia, diawali sering membuat catatan berupa cerita di buku tulis hingga penuh.

Karya cerpennya terbit pertama kali di majalah Aneka Yess tahun 2005 berjudul Kucing Misteriusm

Arumi juga suka menggambar, ia pun pernah bekerja sebagai arsitek, sebelum kemudian memilih total menjadi penulis.

Tatkala Arumi Ekowati diberi kesempatan oleh salah satu penerbit untuk menulis novel roman Korea, ia pun menyanggupi dan terbitlah novel berjudul Saranghaeyo (Aku Cinta Kamu) yang kala itu ia menggunakan nama pena Karumi Iyagi.

Saat menukis novel Tahajud Cinta di Kota New York, ia gunakan nama pena Arumi E. Novel ini dan novel lainnya rencananya akan diangkat ke layar lebar.

Arumi telah menghasilkan 28 judul novel, kategori roman Korea, roman Islami, teenlit dan horor.

