Pipi Kim Young Kwang Merah Digigit Nyamuk, Penggemarnya Malah Heboh dan Mimpikan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aktor ganteng Korea Selatan, Kim Young Kwang memposting foto pipinya yang merah akibat digigit nyamuk.

Postingannya ini membuat penggemarnya heboh sekaligus iri.

Lucunya, mereka iri dengan nyamuknya karena bisa menggigit sekaligus mencium aktor ganteng idola mereka.

Pemilik akun Instagram @aksakfn12 ini menuliskan caption singkat dalam Bahasa Korea yang berarti gigitan nyamuk.

“모기 물림,” tulisnya.

Para penggemarnya langsung memenuhi kolom komentar Instagram aktor pemeran drama Pinocchio dan Good Doctor ini.

Mereka sangat berharap bisa menjadi nyamuk beruntung itu.

roseramos7866 : How i wish to be a mosquito @aksakfn12 (pengen banget bisa jadi nyamuknya)

leslyanton7 : @janericsi28 I wanna be the mosquito (pengen jadi nyamuknya)

roseramos7866 : @aksakfn12 can i bites you also? (aku bisa nggak gigit kamu juga?)