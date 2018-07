Gong Yoo Ulang Tahun ke 39, Penggemarnya Pun Banjiri Postingan Instagram Bos Manajemennya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aktor Gong Yoo berulang tahun ke 39 pada Selasa (10/7/2018).

Ucapan selamat tahun dari para penggemar Gong Yoo membanjiri Instagram bos Soop Management, agensi tempat Gong Yoo bernaung.

yasha_ratih : Happy birthday oppa

efi.photo507 : Happy birthday dear #GongYoo from bottom of my heart! Best wishes from Latam! Thanks for the inspiration

mmeflm : Thank you for bringing so many great movies and drama shows to us. Wish you good health and happy life

jonda7685 : always so sweet

junejune1966_ : Happy Birthday

Sementara itu, bos Soop Management juga mengucapkan selamat ulang tahun ke Gong Yoo.

“#공유#공지철#생일축하해##soop,” tulis bos Soop Management, Kim Jang Kyun.

Dia memposting beberapa foto aktor pemeran drama Goblin dan Coffee Prince itu.