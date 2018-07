Indent All New Honda PCX 150, Trio Motor Siapkan Undian Berhadiah Bagi Pelanggannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tingginya antusias konsumen Honda di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada Skutik Premium All New Honda PCX 150 membuat skuter matik yang memperoleh predikat Bike of The Year 2018 ini menjadi buruan para konsumen.

All New Honda PCX yang hadir dengan beragam fitur baru mulai dari smart key system dan tampilan yang lebih eksklusif. Selain itu All New Honda PCX juga dijual dengan harga yang lebih murah mulai dari 28 jutaan, harga ini lebih murah dibanding dengan seri PCX sebelumnya. Hal ini dikarenakan All New Honda PCX 150 sudah di produksi langsung di Indonesia.

Manager Marketing PT Trio Motor, Afrizal Rachman mengatakan, PT Trio Motor selaku Main Dealer Honda Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalteng selalu berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen, terutama konsumen indent All New Honda PCX 150 yang sudah menunggu kehadiran skutik premium besutan Honda.

“Kami siapkan beragam hadiah dan undian untuk konsumen kita yang indent All New Honda PCX 150, agar konsumen yang indent tidak kecewa dan tetap sabar menanti skutik premium Honda ini,” ucapnya.

Wagiman, salah satu konsumen indent yang beruntung mendapatkan 1 unit TV LED 32inch mengatakan dirinya memang sudah lama mengidamkan All New Honda PCX 150 karena memiliki design yang mewah dan eksklusif.

“Selain tampil dengan fitur dan design baru, motor ini juga harganya kini lebih terjangkau dengan kualitas yang sangat memuaskan,” ucapnya.

