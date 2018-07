Jelang Kroasia vs Inggris Piala Dunia 2018 Live Trans TV & Trans7, Pembuktian Dejan Lovren!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertemuan Kroasia vs Inggris di Word Cup 2018 atau Piala Dunia 2018 ini disiarkan secara langsung (live) Trans TV dan Trans7 atau Trans 7 pada Semifinal Piala Dunia 2018, Kamis (12/7/2018) mulai pukul 01.00 WIB. Seperti biasa, Live streaming Kroasia vs Inggris Piala Dunia 2018 ini tidak disiarkan di situs Trans TV dan Trans 7.

Namun jangan kecewa dulu! Laga Kroasia vs Inggris bisa ditonton lewat link live streaming melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti nontonliga.com dan totalsportek.com.

Baca: LIVE Trans TV & Trans7 Prancis Vs Belgia di Handphone, Si Seksi Ini Panaskan Piala Dunia 2018

Sementara itu bek timnas Kroasia, Dejan Lovren, yakin dirinya mampu mengatasi kualitas kapten Inggris, Harry Kane, pada laga semifinal Piala Dunia 2018.

Menghadapi Kane tentunya bukan situasi yang baru bagi Lovren. Pasalnya, kedua pemain ini membela klub Premier League, kasta teratas Liga Inggris. Lovren berseragam Liverpool, sedangkan Kane adalah bintang Tottenham Hotspur.

Baca: Lineups France vs Belgium Word Cup 2018, Live Trans TV & Trans7, Bisa Ditonton di Hp, Caranya?

Menurut Lovren, Kane adalah penyerang terbaik di dunia saat ini. Untuk itu, Lovren menantang dirinya sendiri untuk bisa mematikan Kane sebagai pembuktian kualitasnya.

"Dia (Kane) adalah salah satu striker terbaik di Liga Inggris dan dunia. Dia mampu konsisten mencetak lebih dari 25 gol dalam satu musim," kata Lovren dikutip dari Four Four Two, Selasa (10/7/2018).

Baca: Live Trans TV & Trans7 Prancis vs Belgia Semifinal Piala Dunia 2018, Ini Fakta yang Bikin Seru!

"Akan tetapi, saya suka sebuah tantangan untuk menunjukkan kepada semua orang, bahwa saya adalah salah satu pemain belakang terbaik," tutur pemain bernomor punggung enam baik di klub maupun di timnas ini.

Hingga babak semifinal, Kane masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak atau top scorer dengan koleksi 6 gol.

Meskipun begitu, Lovren menyebut timnya sangat percaya diri menghadapi Inggris. Hal ini dikarenakan mental bertanding Lovren dkk sudah sangat teruji selama Piala Dunia 2018.

"Inggris adalah salah satu tim favorit juara, anda harus menghormati hal itu," kata Lovren.