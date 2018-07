Live Streaming Indosiar Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya Pekan 15 Liga 1 2018 Pukul 15.30 Wib

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya pada Rabu (11/7/2018) sore ini di pekan 15 Liga 1 2018 yang disiarkan langsung Indosiar diprediksi berlangsung sengit.

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya juga bisa ditonton lewat tayangan live streaming vidio.com dan indosiar.com/live. Live streaming Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya via Streaming indosiar bisa diakses mulai pukul 15.30 WIB (link streaming Indosiar dan vidio.com ada di akhir berita).

Pelatih Bhayangkara FC, Simon McMenemy ingin menjaga rekor tak terkalahkan timnya di laga kandang saat menjamu Persebaya Surabaya.

Simon menegaskan timnya dalam keadaan percaya diri jelang menjamu Persebaya.

Bhayangkara akan menjamu Persebaya pada lanjutan Liga 1 pekan ke-15 di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah Persipura Jayapura pekan lalu, jadi alasan Simon. Namun Simon juga meyakini Persebaya juga percaya diri setelah menang 1-0 atas Bali United pekan lalu.

"Memang Persebaya menang lawan Bali United tapi kami juga menang lawan Persipura," kata Simon yang dikutip dari Bolasport.com, Selasa (10/7/2018).

"Kedua tim saling mewaspadai dan Persebaya pasti percaya diri dan kami mau mendapatkan hasil yang baik juga," ujarnya menerangkan.

Pelatih asal Skotlandia itu berharap timnya bisa memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam pertandingan kandang.

The Guardian mencatat tiga kemenangan dan empat kali hasil imbang di laga kandang musim ini.