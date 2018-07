Nadine Pakai Gaun Pengantin yang Pernah Dipakai Ibunya 37 Tahun Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pernikahan Nadine Chandrawinata dan aktor Dimas Anggara masih menjadi berita hangat.

Dilangsungkan beberapa hari lalu di Lombok, saat Nadine pertama kali tiba di tempat acara, pembawa acara sempat mengumumkan hal menarik.

Dikutip dari Bangka Pos, Nadine sendiri dibawa oleh sebuah kapal pesiar saat akan datang ke tempat acara dan dijemput secara langsung oleh Dimas.

Pembawa acara sempat bercerita soal penampilan Nadine saat itu.

Gaun pengantin berwarna putih bergaya retro yang dikenakan Nadine rupanya bukan gaun biasa.

Baca: Diam Diam Via Vallen Tonton Langsung Piala Dunia 2018 di Rusia Bersama Orang Spesial, Siapa Ya?

Gaun tersebut adalah gaun yang pernah dikenakan sang ibu saat ia menikah 37 tahun yang lalu.

"Nadine Chandrawinata tiba disambut oleh Dimas, dan seperti yang saya katakan, baju atau dress yang dikenakan Nadine adalah dress sang ibunda tercinta 37 tahun yang lalu" ujar pembawa acara tersebut.

Hal serupa juga diposting Nadine di Instagramnya, @nadinelist, Selasa (10/7/2018).

Katanya, gaun pengantin ibunya itu dibuat pada 1981 lalu.

Baca: Jadwal Penerimaan CPNS 2018, Ini Kesalahan Peserta CPNS 2017 yang Harus Dihindari Peserta CPNS 2018

"All you need is love" - The Beatles It's the happiest day of my life where i finally got to marry my other half, @dimsanggara. We had the best time ever surrounded by our family and friends at @anemaresortlombok

I wore my mom’s beautiful wedding dress which was made in 1981 and hubby's suits were perfectly tailored by @ruslihadiwinata Thank you to everyone who made this dream wedding finally came true,” tulisnya.